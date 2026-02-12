$!Copa Maz Deportes 2026 reunirá a 14 equipos en Mazatlán

La justa reunirá a 14 equipos con lo mejor del balompié local, de Escuinapa, Rosario y Concordia.

MAZATLÁN._ Con una premiación de alrededor de los 60 mil pesos, del 19 de febrero al 5 de marzo en la Unidad Deportiva Flores Magón se llevará a cabo la Copa de Futbol Maz Deportes 2026 .

La presentación de la copa y los conjuntos participantes correspondió a los organizadores de la misma, Joel Cárdenas y Gabriel Sánchez.

Los encuentros se efectuarán por las noches de lunes a viernes en la Unidad Flores Magón para así no afectar el desarrollo de otras ligas de la localidad.

Los cuadros que verán acción son Fajardo FC, Rojos Villa Unión, Trámites Aguilar, Academia Pachuca Mazatlán, Minidandyz-Chonitos, Cenaduría Doña Vicky, El Mirador, La Allendiza, Los Chilos, Concordia Señorial, Carrillo Capital-Despacho Jurídico GR, Jesús García Electric Power, Loma María FC y Familia Valenzuela FC.

El nivel será Libre con la posibilidad de refuerzos de calidad.

Las escuadras se dividirán en dos grupos de cuatro equipos cada uno y dos más con un total de tres. Avanzarán los dos mejores de cada sector.

Los tiempos consistirán en dos lapsos de 25 minutos cada uno.

Habrá de premio al campeón de 17 mil pesos, 20 uniformes, camisas de campeón y boletos a todos los campeones para el partido entre Mazatlán FC y León de la Liga MX.

También se otorgarán premios económicos individuales al campeón de goleo y al mejor portero del torneo.