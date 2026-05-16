Corea del Sur, rival de México, anuncia lista mundialista con Son y Castrop

SEÚL._ La selección de Corea del Sur presentó su lista definitiva para el Mundial 2026, encabezada por sus estrellas internacionales: Heung-min Son (LAFC), Kang-in Lee (PSG) y Min-jae Kim (Bayern Múnich).

Entre las novedades destaca el joven defensa Ki-hyuk Lee (Gangwon), con apenas una participación en la absoluta, y la inclusión de Hwang In-beom (Feyenoord), quien superó molestias físicas para llegar a la concentración.

El llamado que más atención genera es el de Jens Castrop, mediocampista del Borussia Mönchengladbach, que será el primer futbolista de doble ascendencia en representar a Corea del Sur en una Copa del Mundo. Con padre alemán y madre coreana, Castrop completó su cambio de federación en 2025 y llega respaldado por una sólida campaña en la Bundesliga.

Calendario del Grupo A (Corea del Sur):

11 de junio vs República Checa (Guadalajara)

18 de junio vs México (Guadalajara)

25 de junio vs Sudáfrica (Monterrey)

El técnico Hong Myung-bo destacó la evolución física de Hwang In-beom y subrayó que el equipo buscará recuperar ritmo competitivo en los amistosos previos ante Trinidad y Tobago (31 de mayo) y El Salvador (4 de junio) en Salt Lake City.

Con Son como capitán y referente ofensivo, acompañado por Lee Kang-in, Hwang Hee-chan y la solidez defensiva de Min-jae Kim, Corea del Sur llega con un arsenal europeo que promete ser un reto de alto voltaje para México en el Estadio Akron.

Lista completa

Porteros : Jo Hyun-woo (Ulsan HD), Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai)

Defensas : Kim Min-jae (Bayern Munich), Jo Yu-min (Sharjah), Lee Han-beom (Midtjylland), Kim Tae-hyun (Kashima Antlers), Park Jin-seop (Zhejiang FC), Lee Ki-hyeok (Gangwon FC), Lee Tae-seok (Austria Viena), Seol Young-woo (Estrella Roja de Belgrado), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Kim Moon Hwan (Daejeon Hana)

Centrocampistas : Yang Hyun-jun (Celtic), Paik Seung-ho (Birmingham City), Hwang In-beom (Feyenoord), Kim Jin-kyu (Jeonbuk Hyundai), Bae Jun-ho (Stoke City), Um Ji-sung (Swansea City), Hwang Hee-chan (Wolverhampton), Lee Dong-gyeong (Ulsan HD), Lee Jae-sung (Mainz), Lee Kang-in (Paris) Saint Germain)

Delanteros : Oh Hyun-kyu (Besiktas), Son Heung-min (LA FC), Cho Kyu-sung (Midtjylland) © 2025 Imagen - Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos.