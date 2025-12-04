$!Courtois pide respeto para Vinícius y alerta sobre abusos en el futbol

“Somos personas. Somos humanos. Hay que tener un poco de respeto. Mira lo que pasa con Araújo...”, declaró Courtois en zona mixta, aludiendo al caso del defensor del Barcelona , Ronald Araújo , que pidió una baja indefinida para atender un problema de salud mental.

El guardameta del Real Madrid , Thibaut Courtois , lanzó un mensaje contundente tras el triunfo merengue ante el Athletic Club en San Mamés: pidió respeto para Vinícius Júnior , quien fue objeto de insultos ofensivos durante el encuentro.

Courtois subrayó que los futbolistas no son máquinas y que el abuso constante, tanto en estadios como en redes sociales, afecta directamente al bienestar de los jugadores.

“Si ves después del partido contra el Chelsea el abuso que ha tenido Araújo en redes, ahí empieza todo. Y luego nos lamentamos de por qué un jugador está un poco mal mentalmente”.

El protocolo de fair play se activó en dos ocasiones durante el partido debido a los insultos contra Vinícius, con la megafonía recordando los valores del juego limpio. Sin embargo, la hostilidad de la afición bilbaína se mantuvo hasta su sustitución en el minuto 78, cuando el brasileño fue despedido con una sonora pitada y gritos de “tonto, tonto”. Vinícius abandonó el campo con un gesto de calma, abrazando a Xabi Alonso.

Courtois, clave con tres paradas salvadoras, insistió en que el futbol debe proteger más a sus protagonistas.

“Me gustan los piques en los partidos, pero no siempre tienen que existir esos insultos”.