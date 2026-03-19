Courtois se lesiona y no jugará ante México

El Real Madrid confirmó este jueves que Thibaut Courtois sufre una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho, una noticia que enciende las alarmas en un tramo decisivo de la temporada.

El parte médico oficial fue breve y no fijó plazos de recuperación, limitándose a señalar que el portero queda “pendiente de evolución”. Sin embargo, distintos reportes en España estiman una ausencia cercana a seis semanas, lo que lo dejaría fuera hasta finales de abril o inicios de mayo.

La lesión se produjo durante la eliminatoria contra el Manchester City, justo antes de los cuartos de final de la Champions League frente al Bayern Múnich. Si se cumple el escenario de mes y medio de baja, Courtois se perdería partidos clave: el derbi contra el Atlético de Madrid (22 de marzo), la ida y vuelta de cuartos de Champions ante el Bayern (7 y 15 de abril), además de compromisos ligueros frente a Mallorca, Girona, Alavés y Betis. Con la selección de Bélgica, también quedará fuera de los amistosos de la Fecha FIFA de marzo contra Estados Unidos y México.

Aunque inicialmente se pensó que se trataba de una molestia menor, los estudios confirmaron que el problema es más serio. No es una recaída de rodilla ni una dolencia articular, sino una lesión muscular en una zona clave para los apoyos y desplazamientos. Por ello, el club no forzará su regreso y priorizará una recuperación completa para evitar riesgos en la recta final del curso.

El posible regreso de Courtois se proyecta para principios de mayo, justo cuando el calendario entre en su fase más decisiva. En ese escenario, podría llegar muy justo al duelo contra el Espanyol del 3 de mayo, dependiendo de su evolución clínica.

Por ahora, la única certeza es el diagnóstico oficial; la fecha exacta de retorno sigue abierta.