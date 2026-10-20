CR7 y Lionel Messi, entre los candidatos al Balón de Oro de Todos los Tiempos

Aunque Cristiano Ronaldo y Lionel Messi están en el ocaso de sus carreras como futbolistas, ambos cracks están disputando la que quizá sea su última ‘batalla’ por un trofeo.

Con motivo de la próxima entrega del Balón de Oro 2026, la revista France Football entregará un trofeo especial que será conocido como B.O.A.T., el cual reconocerá al Balón de Oro de Todos los Tiempos.

Es importante mencionar que al ganador de este galardón será elegido por los aficionados de todo el mundo, los cuales tienen hasta el próximo 27 de octubre para votar por alguno de los 10 nominados.

Además del argentino y el portugués, en la lista de nominados también se encuentran Ronaldo Nazario, Alfredo di Stéfano, Johan Cruyff, Frank Beckenbauer, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenige y Kevin Keegan, todos ellos ganadores del Balón de Oro.

De acuerdo con la información dada a conocer en las redes sociales del Balón de Oro, es Cristiano Ronaldo el que va liderando las votaciones; en segundo lugar aparece justamente Messi.

Es importante mencionar que para poder votar por alguno de ellos, los aficionados deben pagar 1 euro (al rededor de 20 pesos mexicanos), precio que también da acceso exclusivo a fotos icónicas y la oportunidad de ganar 2 entradas para asistir a la ceremonia del Balón de Oro 2026, la cual se celebrará este lunes 26 de octubre en Londres.