Crean en Calcuta, monumento en honor al futbolista Lionel Messi

Con una altura de más de 20 metros, la escultura fue construida por el Sree Bhumi Sporting Club en el barrio de Lake Town, en South Dum Dum, Calcuta. La figura de Messi sosteniendo el trofeo de la Copa del Mundo simboliza no solo su éxito deportivo, sino también la profunda admiración que millones de personas en la India sienten por él.

La obra, ubicada en la ciudad de Calcuta, se perfila como la estatua más alta del mundo dedicada al futbolista, destacando no solo por su tamaño, sino por el significado cultural que representa para los aficionados locales.

La devoción por Lionel Messi ha traspasado fronteras y ha alcanzado un nivel inédito en la India, donde se ha colocado un monumento de gran escala en honor al astro argentino.

Según las autoridades que supervisaron su construcción, la estructura se completó en aproximadamente 40 días, un tiempo récord para una obra de esta magnitud, y se considera la más grande dedicada a Lionel Messi en cualquier parte del mundo, señala quien.com

El ministro de Bengala Occidental y presidente del club organizador, Sujit Bose, destacó la relevancia de la pieza, afirmando que no existe otra representación de estas dimensiones para honrar al delantero argentino.

La inauguración de este colosal tributo coincide con la visita programada de Messi a la India como parte de su gira denominada GOAT Tour, que lo llevará también a Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi. Aunque los organizadores habían considerado que el futbolista participara en la develación, la obra se presentó oficialmente de manera virtual el 13 de diciembre, debido a la logística de seguridad y control de multitudes.

Calcuta, conocida por su arraigada cultura futbolística, ha buscado históricamente honrar a figuras legendarias del deporte. De hecho, en la misma ciudad ya existe un monumento dedicado a Diego Armando Maradona, lo que subraya la profunda influencia de los ídolos sudamericanos en la región. La nueva escultura de Messi se suma a este legado, consolidando a Calcuta como un centro mundial de veneración futbolística.

Más allá del homenaje individual, la construcción de esta figura representa un intento por atraer turismo y reafirmar la posición de la ciudad en la escena deportiva global. Las autoridades esperan que el tributo no solo celebre la carrera del campeón del mundo, sino que también sirva para promover intercambios culturales y fortalecer los lazos internacionales a través del deporte.

El Estadio Salt Lake (Vivekananda Yuva Bharati Krirangan) de Kolkata, India, fue escenario de un evento que prometía ser histórico y acabó en escándalo. Lionel Messi , en el marco de su gira internacional denominada GOAT Tour, tenía previsto participar en actividades con los aficionados, incluyendo un saludo, una vuelta al campo y eventos promocionales.