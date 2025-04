Rayados del Monterrey atraviesa un difícil momento en el Clausura 2025, no solo por los resultados adversos, sino también por tensiones internas que han salido a la luz.

En la última práctica previa al duelo contra Chivas, el técnico Martín Demichelis sostuvo una acalorada discusión con el referente del equipo, Sergio Canales, un episodio que evidencia la posible ruptura entre el vestuario y el cuerpo técnico.

El intercambio de palabras ocurrió este jueves en las instalaciones de El Barrial, luego de que Canales expresara su desacuerdo con ciertos planteamientos tácticos de Demichelis. Visiblemente molesto, el español abandonó el entrenamiento evitando contacto con la prensa, lo que alimentó las versiones sobre un conflicto en el seno del equipo.

La tensión en Monterrey se suma a la reciente eliminación en los cuartos de final de la Concachampions ante Vancouver Whitecaps, seguida por una sorpresiva derrota de 2-1 frente a Xolos de Tijuana, equipo que hasta entonces acumulaba nueve tropiezos consecutivos como visitante.

Sergio Canales sangró al patear una puerta de vidrio del gimnasio y tuvo que ser atendido con sutura. La herida de Canales no fue grave, pero no le permitirá ser contemplado para enfrentar a Chivas en la jornada 14 del Clausura 2025 de la Liga MX.

A pesar del revuelo, Demichelis intentó restar importancia al incidente.

“Pónganle el título que quieran, ustedes también. Nosotros nos abrimos a la opinión del jugador para que pueda expresarse. En todo equipo, en todo deporte, en todo vestuario, siempre hay intercambio de opiniones. Yo no soy autoritario, a mí me gusta escuchar. Me gusta que el jugador opine para sacar las mejores conclusiones y que entre todos podamos crecer (...)”, afirmó el argentino, asegurando que su equipo saldrá con determinación en el próximo compromiso.