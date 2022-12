Tras su salida del Manchester United , el jugador luso habría llegado a Riad para jugar en el futbol árabe, reportan los periódicos deportivos españoles AS y Sport.

“El staff del equipo árabe se reunió con el representante de Cristiano y cerró un pacto del que no se conocen las cifras exactas, pero el sueldo no alcanzaría los 200 millones de euros por temporada”, relata el diario AS en un artículo.

El club estaría tratando de agilizar la salida de Gonzalo Martínez, quien sería “sacrificado” para poder asumir los costos que le llevará tener a una estrella mundial dentro del plantel, según AS. El uzbeko Jaloliddin Masharipov sería el otro.

De acuerdo a ESPN, el fichaje del astro portugués es una cuestión de estado, ya que la operación ‘pondría’ al país en el mapa futbolístico, sobre todo pensando en las aspiraciones de ganar la sede para el Mundial 2030. El plan del país a nivel deportivo es ambicioso y quieren sumar competiciones atractivas como ya lo hacen con la Supercopa de España, Fórmula 1 y golf, entre otros.