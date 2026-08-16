Cristiano Ronaldo deja abierta la puerta a su retiro del futbol

Cristiano Ronaldo sorprendió al mundo del futbol al reconocer que la temporada 2026-2027 podría marcar el final de su carrera profesional, aunque el delantero portugués todavía no establece una fecha definitiva para su retiro.

“Este es probablemente mi último año como jugador de futbol y quiero dejar un legado espectacular”, declaró el atacante de Al Nassr durante una entrevista con Vogue.

La revelación llega después de que Ronaldo disputara su sexta Copa del Mundo con Portugal, torneo en el que el conjunto lusitano quedó eliminado en los octavos de final frente a España. A pesar de la eliminación, el portugués consiguió un registro histórico al convertirse en el primer futbolista en marcar en seis Mundiales diferentes.

Ronaldo, quien tiene contrato con Al Nassr hasta 2027, cumplirá 42 años durante ese periodo. Entre sus últimos objetivos aparece la posibilidad de alcanzar los mil goles como profesional, una cifra para la que actualmente estaría a 24 anotaciones, aunque el propio jugador ha insistido en que no vive obsesionado con alcanzar ese registro.

Cristiano ya piensa en su vida después del futbol

El portugués también habló sobre lo que significaría dejar las canchas después de 25 años de carrera y reconoció que deberá encontrar nuevas actividades para llenar el vacío que puede dejar el futbol.

“El futbol puede dejar un gran vacío, así que hay que llenar el tiempo de diversas maneras”, explicó Ronaldo, quien mencionó entre sus planes viajar, jugar pádel y disfrutar junto a su familia de lo conseguido durante su trayectoria.

Mientras tanto, Al Nassr comenzó la nueva temporada con una victoria 3-0 sobre Al Fateh, aunque Ronaldo no participó en el encuentro debido a que apenas se había reincorporado al equipo después de sus vacaciones.

El futuro del portugués con la selección de Portugal también permanece en duda. Por ahora, Ronaldo continúa preparándose para una temporada que podría convertirse en la última de una carrera histórica, en la que buscará cerrar su etapa como futbolista dejando, como él mismo adelantó, un legado espectacular.