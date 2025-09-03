$!Cristiano Ronaldo jugaría en México: Portugal sería el rival del Tri en la reinauguración del Estadio Azteca

De acuerdo a reportes de medios nacionales, el partido, pactado como parte de la última Fecha FIFA antes del Mundial, será el primero que CR7 dispute en suelo mexicano, sumando su nombre a la lista de leyendas que han pisado el Coloso de Santa Úrsula, como Pelé y Maradona.

La Federación Mexicana de Futbo l planea un evento histórico para el deporte nacional: el Estadio Azteca (hoy Banorte) reabrirá sus puertas en marzo de 2026 con un duelo de alto calibre entre México y Portugal , con la presencia estelar de Cristiano Ronaldo .

La remodelación del estadio, iniciada en 2024, estará lista justo a tiempo para recibir este encuentro, que servirá como carta de presentación rumbo a la Copa del Mundo.

Fuentes cercanas a la negociación confirmaron que el acuerdo con la Federación Portuguesa está cerrado. Aunque se consideraron otras selecciones como España y Bélgica, finalmente se optó por Portugal, asegurando así la presencia del máximo goleador en la historia del futbol.

El Estadio Azteca se convertirá en el único recinto en albergar tres partidos inaugurales de Copa del Mundo: México 1970, México 1986 y ahora México/Estados Unidos/Canadá 2026. La visita de Portugal no solo tendrá valor deportivo, sino también simbólico, reforzando el carácter legendario del inmueble.

Además de ser una oportunidad para que el Tri se mida ante un rival de élite, el amistoso proyectará al mundo la modernización del Azteca y su capacidad para recibir eventos de talla global. La expectativa crece entre los aficionados, quienes podrían ver a Cristiano Ronaldo gritar su famoso “¡SIUUU!” en el corazón del futbol mexicano.