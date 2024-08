Cristiano Ronaldo, la superestrella del futbol, ha causado un gran revuelo en YouTube, acumulando más de 50 millones de suscriptores en tan solo una semana.

Aprovechando su popularidad en la plataforma, Ronaldo publicó un video en el que conversa con la leyenda del futbol, Rio Ferdinand, sobre su temporada pasada en Arabia Saudita. En la charla, Cristiano no se guardó nada, hablando abiertamente sobre una variedad de temas, incluyendo las críticas y el odio que recibe a través de las redes sociales. Su franqueza y carisma han hecho que su presencia en YouTube sea un éxito rotundo.

“Hay gente que busca excusas para no lanzar penaltis. Cristiano no se acobarda nunca, yo siempre tiro los penaltis. Si fallo el primero, tiro el segundo. Si fallo el segundo, tiro el tercero.

“Siento que hasta ahora puedo regatear, marcar y saltar alto. El día que no pueda hacer eso, me iré y dejaré el futbol, pero estoy lejos de eso. He marcado 50 goles la temporada pasada. La edad es sólo un número cuando te mueve la pasión y el deseo de hacer historia. Me veo bien ahora”, señaló el portugués sobre su retiro.

Dentro de la charla de más de 20 minutos, lo que más llamó la atención fue una declaración en la que claramente CR7 hace referencia a Pelé.

“Mi objetivo es marcar mil goles. Para mí, los mil goles son la mejor marca a la que puedo llegar en el futbol. Quiero llegar cuando tenga 41 años. Quiero llegar a los 900 goles, y después mi objetivo son los mil goles... pero la diferencia es que todos mis goles están grabados en vídeo, tengo pruebas. Respeto a todos, pero yo tengo pruebas”.