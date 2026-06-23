Cristiano Ronaldo levantó la mano, marcó doblete y Portugal goleó 5-0 a Uzbekistán

Después de una presentación que nubló de dudas el entorno de la Selección de Portugal, una de las selecciones señaladas como favoritas a levantar la Copa del Mundo 2026, de la mano de Cristiano Ronaldo, el cuadro lusitano goleó sin despeinarse 5-0 a Uzbekistán, país que con este resultado quedó en la orilla, tambaleándose y cerca de la eliminación en esta competencia.

CR7 no se quiso quedar atrás y luego de los dobletes de Leo Messi y Kylian Mbappé en sus respectivos partidos de la segunda jornada, el delantero de 41 años levantó la mano con un doblete: primero abriendo el marcador al minuto 6 con un remate contundente de pierna derecha dentro del área chica, y después al minuto 38, terminando con un disparo cruzado un contragolpe armado por Joao Félix y Bruno Fernandes.

Antes del doblete de Cristiano, Nuno Mendes en una pelota parada había puesto el 2-0. Uzbekistán en ningún momento del juego fue rival para los dirigidos por Roberto Martínez, que si bien hicieron válidos los pronósticos ante un equipo más débil, supieron aprovechar y proyectar sus buenos momentos en el marcador. Ya en la segunda mitad, con el juego ya definido encontraron el 4-0 en una pelota parada con un autogol del portero Abduvohid Nematov al 60.

Todavía en la media hora restante del duelo, Ronaldo tuvo un par de oportunidades para incrementar su cuota goleadora y ya de por sí la enorme ventaja en el electrónico. Y si bien Cristiano ya no pudo sumar, sí lo hizo Rafa Leao, quien con unos minutos en la cancha, se encargó de hacer el 5-0 en el Houston con un disparo fulminante dentro del área que colocó en el ángulo de la portería de Uzbekistán.

Con este resultado la Selección de Portugal llegó a 4 puntos en el Grupo K. Su último juego, y cabe destacar, importante para confirmar su clasificación, será ante la complicada Colombia a la que enfrentará en la cancha del Estadio Guadalajara el próximo sábado 27 de junio, en uno de los partidos más esperados de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026.