No se dieron a conocer los detalles financieros de la transferencia, pero medios británicos e italianos sostuvieron que el United pagó 25 millones de euros para sumar a Ronaldo a sus filas.

Más tarde, el entrenador del equipo, Massimiliano Allegri, confirmó en rueda de prensa que Cristiano Ronaldo no tenía intención de jugar en la Juventus.

“Ayer Cristiano me comunicó que no tiene intención de jugar en la Juventus. Por eso no será convocado mañana. Ahora hablemos del Empoli”, dijo el técnico del club turinés.

“Ronaldo ha contribuido, se ha puesto a disposición, ahora se va y la vida sigue adelante”; mientras recalcó que “queda la Juventus, que es lo más importante”.

Después de un verano en el que se especuló con su posible salida y su llegada al Manchester City, finalmente se oficializó el acuerdo con el United.