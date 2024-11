Cristiano Ronaldo sigue soñando con los mil goles, pero reconoce los desafíos del tiempo

“Ahora afronto mi vida viviendo el momento. Ya no puedo pensar a largo plazo”, expresó el delantero en una entrevista tras recibir el prestigioso trofeo Quinas de Platina, el galardón más importante otorgado por la Federación Portuguesa de Futbol (FPF).

Ronaldo, quien ha sido una figura central del fútbol mundial durante más de dos décadas, dejó claro que, aunque el sueño de los mil goles sigue presente, no se obsesiona con él.

“Ya no puedo pensar en lo que dije públicamente de que quería llegar a los mil goles. Pero parece que ahora todo es fácil, justo el mes pasado alcancé los 900. Se trata de vivir el momento, de disfrutarlo, de ver cómo responden mis piernas en los próximos años”, comentó.

A pesar de que alcanzar los mil goles sigue siendo una meta en su mente, Ronaldo también subrayó que, en caso de no conseguirlo, ya se considera el jugador con más goles en la historia del futbol, un título que pocos podrán arrebatarle.

“Mil goles está muy bien, pero si no llegan, ya soy el jugador de la historia con más goles”, afirmó con humildad.

El internacional portugués, quien se encuentra actualmente concentrado con su selección para las próximas competiciones, no ha revelado aún si continuará jugando hasta el Mundial de 2026, dejando abierta la posibilidad de seguir en activo por unos años más. La figura del Al Nassr también reflexionó sobre su longevidad y su amor por la selección nacional, a la que sigue considerando la mayor de sus pasiones. En este sentido, mencionó que, a lo largo de su carrera, su motivación por jugar con Portugal ha sido constante, y no ha dejado de sorprenderse al ver cómo su número de goles sigue aumentando.

“Cuando llegué a la selección a los 18 años, mi sueño era conseguir mi primera internacionalidad”, recordó Ronaldo. “Luego llegué a los 25, luego a los 50, que es un hito que todos los jugadores consideran importante. Entonces me dije ‘¿por qué no 100? Luego empiezas a pensar ‘¿por qué no 150? ¿200? Para mí es una gran sensación”. A lo largo de su carrera internacional, Ronaldo ha marcado 133 goles en 216 partidos con Portugal, además de ganar la Eurocopa 2016, un título histórico para el fútbol portugués.

En sus declaraciones, el delantero no ocultó su decepción por ver que algunos jugadores no desean representar a su país.

“Incluso después de ganar tantos trofeos, no hay nada mejor que jugar con la selección nacional. Esto pasa rápido. Por eso estoy decepcionado con algunos jugadores que no quieren representar a Portugal”, lamentó el capitán portugués.

Con la mirada puesta en su futuro, Cristiano Ronaldo sigue siendo una de las figuras más admiradas y respetadas en el fútbol mundial, un jugador que, independientemente de si alcanza o no los mil goles, ya ha dejado una huella imborrable en la historia del deporte rey.