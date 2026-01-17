$!Cruz Azul gana por la mínima al Puebla

Puebla jugaba como visitante en su propio estadio por primera vez desde el 5 de junio de 1988, cuando visitó al Ángeles de Puebla, empatando 3-3. La Franja llegaba a este juego acumulando seis visitas seguidas a Cruz Azul sin derrota, con 3 ganados y 3 empatados.

Este sábado en la noche la Máquina Celeste de la Cruz Azul se midió a lo s Enfranjados del Puebla en el Estadio Cuauhtémoc en partido por la Jornada 3 del torneo Clausura 2026 . Después de 90 minutos muy disputados, el juego terminó con un marcador de 1-0 para Cruz Azul.

Por su parte, Cruz Azul buscaba lograr su triunfo 50 sobre Puebla en Liga MX y la 500 en torneos cortos. Los Cementeros derrotaron al Puebla en 4 de sus últimos 6 enfrentamientos, pero todas las victorias fueron en el Estadio Cuauhtémoc.

El Puebla tendría que remar contra corriente desde los primeros instantes del partido, pues Cruz Azul se quedó cerca de anotar de tiro libre y se quedaron con un hombre menos al minuto 11, Fernando Monárrez se fue expulsado tras una revisión en el VAR a una falta sobre Erik Lira.

A partir de ahí la Máquina tomó control del encuentro, pero no concretaba las jugadas que generaba.

Al final del primer tiempo, minuto 45+7, lograron abrir el marcador, pero el tanto fue anulado por fuera de juego y llegábamos sin anotaciones al descanso.

Para el segundo tiempo, Cruz Azul se lanzó con todo al frente para buscar el gol, pero la defensa poblana estaba atento y el arquero Ricardo Gutiérrez en plan grande.

A pesar del hombre menos, La Franja también tuvo una buena oportunidad con un contragolpe de Esteban Lozano al minuto 68 que no logró conectar con algún compañero y Willer Ditta terminó resolviendo con Andrés Gudiño.

Los siguientes minutos fueron un vendaval de ataques del cuadro local, y finalmente al minuto 78 José Paradela logró el primer gol del partido para la Máquina.

Un penal en favor del Puebla había sido marcado en el tiempo agregado, pero fue anulado en el VAR.

Aunque sufrió para obtener el resultado, finalmente Cruz Azul obtuvo su segunda victoria en el torneo y también la segunda en esta etapa siendo locales en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla.