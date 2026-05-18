Cruz Azul jugará la Final de Ida ante Pumas en el Estadio Ciudad de los Deportes

Cruz Azul jugará la Final de Ida del Clausura 2026 ante Pumas en la Ciudad de México. A falta del anuncio oficial por parte de la Liga MX, fuentes cercanas al club celeste compartieron con este medio que La Máquina disputará el primer capítulo de la serie por el título en el Estadio Ciudad de los Deportes, un escenario que trae gratos recuerdos a la afición cementera y que les da una cuota de identidad ya que por muchos años fue su casa, de esta manera, los cementeros podrán apelar al apoyo de su afición en la capital del país.

La directiva encabezada por el ingeniero Víctor Velázquez logró concretar las negociaciones con la familia Cosío, quienes son los dueños del recinto deportivo que se ubica en la Colonia Noche Buena, al sur de la Ciudad de México.

Y es que al interior del club se valoró que lo mejor para el equipo era evitar un desgaste, ya se sabe que el traslado a Puebla hacía sentir a toda la delegación como si estuvieran jugando de visitantes aún ejerciendo como locales, pero el hecho de volver al inmueble de la colonia Noche Buena el trae buenos recuerdos tanto a Cruz Azul como a su gente, aunado a que evita problemas de traslado y logística.

Cabe recordar que fue el propio Víctor Velázquez quien también logró gestionar el regreso de Cruz Azul al Estadio Banorte para la Jornada 17 del Clausura 2026 ante los Rayos del Necaxa. Además de también haber negociado la extensión para los Cuartos de Final ante Atlas y las Semifinales frente a Chivas.

Por otra parte, en el seno celeste cayó con agrado la noticia de saber que la Final será contra Pumas, pues lo ven como un clásico que ha tomado relevancia y en el que se deja más que el orgullo en la cancha. Incluso se ha comentado que el campo de CU les sienta bien pues ahí nunca perdieron un partido el tiempo que estuvieron como inquilinos.

De hecho, esa situación que se presentó en enero cuando la UNAM decidió no renovar el contrato de arrendamiento fue algo que no gustó en La Noria y que ha abonado a la misma rivalidad que ya ha tenido sus episodios recientes. En el partido de la fase regular ambos clubes empataron a dos goles en la Jornada 11 en el Olímpico Universitario.