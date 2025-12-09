Cruz Azul se enfrenta al Flamengo de Brasil en el Derbi de las Américas de la Copa Intercontinental 2025

La Copa Intercontinental 2025 continuará esta semana con el partido de la segunda ronda entre Cruz Azul y Flamengo. El denominado Derbi de las Américas, que tendrá un trofeo en juego, está programado para este miércoles a las 11:00 horas de Sinaloa en el Ahmad bin Ali Stadium de Rayán, Catar.

En la previa al encuentro que arbitrará el sueco Glenn Nyberg, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el equipo brasileño con una cuota máxima de 1.59 contra 6.33 que cotiza su derrota, es decir una victoria del elenco mexicano. El empate, que llevaría la definición a los penales, paga hasta 4.0.

El equipo dirigido por el argentino Nicolás Larcamón accedió el certamen intercontinental como campeón de la Concachampions 2025, en la que goleó en la final a Vancouver Whitecaps 5 a 0. En el Apertura 2025, en tanto, fue semifinalista y lo eliminó Tigres. En su plantel tiene varios futbolistas albicelestes y se perfilan para ser tiulares Gonzalo Piovi, Lorenzo Faravelli y Carlos Rotondi. José Paradela y Luka Romero esperarán su turno en el banco de suplentes.

Flamengo, por su parte, conquistó recientemente la cuarta Copa Libertadores en su historia y emergió como el máximo ganador de su país, además de acceder a la Copa Intercontinental. El año del equipo de Filipe Luis es implacable con cuatro títulos porque también se coronó en el Brasileirão el fin de semana pasado y en el Campeonato Carioca y la Supercopa do Brasil.

El arquero argentino Agustín Rossi es una de las tantas figuras que tiene un plantel que anhela, al menos, enfrentar a PSG en la final del certamen que reúne a los campeones de cada confederación.

El ganador del partido entre Cruz Azul y Flamengo avanzará a las semifinales y se enfrentará el sábado 13 de diciembre a Pyramids de Egipto, conjunto que en la segunda rondo doblegó a Al Ahli de Arabia Saudita por 3 a 1. PSG, el campeón de la Champions League 2024-2025 aguarda rival en la final, única instancia en la que compite.

El juego

Miércoles 10 de diciembre

Cruz Azul vs. Flamengo

11:00 Horas (tiempo de Sinaloa)

Estadio: Ahmad bin Ali (Rayán, Qatar)