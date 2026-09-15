Cruz Azul va por el Campeones Cup ante el Inter de Miami

El máximo monarca de Concacaf se conocerá en unos días, cuando el Inter de Miami reciba al Cruz Azul en el Nu Stadium, la flamante casa del equipo de la MLS.

La Máquina, actual campeón de la Liga MX y de la Liga de Campeones de la Concacaf, afronta este reto con mucha ilusión y toda la intención de conseguir un nuevo título.

Tener enfrente a Lionel Messi significa una oportunidad única para los futbolistas celestes, quienes buscan derrotar al astro argentino y compañía.

Aunque el equipo de la Noria ha presentado ciertas complicaciones para llegar a Miami para disputar este importante duelo, se espera destraben todo para llegar a la ciudad en la que está en juego el campeonato.

Joel Huiqui, entrenador del Cruz Azul, busca su tercer título como entrenador de los celestes para completar un histórico triplete para el club. El ex defensor se coronó en la Liga MX, ganó el Campeón de Campeones y ahora apunta al título regional.

El partido entre el Inter de Miami y el Cruz Azul es este miércoles 16 de septiembre en casa de las Garzas en punto de las 17:00 horas de Sinaloa.

Este encuentro se podrá ver en televisión abierta en Imagen TV, así como en la señal de TUDN en tv de paga.