$!Cruz Azul vence 2-1 a Pachuca, asalta el tercer lugar y mantiene vivo el sueño del bicampeonato

La Máquina Cementera de Cruz Azul ratificó su gran momento en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX tras derrotar 2-1 a los Tuzos del Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo, en duelo correspondiente a la jornada 13 del certamen.
Con este resultado, el equipo dirigido por Joel Huiqui sumó su segundo triunfo consecutivo y escaló hasta la tercera posición de la tabla general, colocándose al acecho de las Águilas del América y las Chivas de Guadalajara.
El encuentro arrancó con alta intensidad en la Bella Airosa, con ambos conjuntos buscando la portería rival desde los primeros instantes. Cruz Azul asestó el primer golpe al minuto 13 tras una descolgada por la banda derecha: Alan Mozo evitó la posición adelantada y envió un centro raso preciso para la llegada de Gabriel 'Toro' Fernández, quien únicamente empujó el balón al fondo de las redes para el 0-1.
Pachuca reaccionó de inmediato impulsado por su afición. En una combinación por el sector izquierdo, Rodolfo Pizarro filtró un pase entre dos zagueros celestes para Francisco Venegas, quien sacó un potente disparo de primera intención que pegó en el travesaño antes de picar dentro de la portería, firmando un golazo de campanita para el 1-1 parcial.
Pese a los intentos locales con aproximaciones de Salomón Rondón y Oussama Idrissi, además de disparos lejanos de Jeremy Márquez y Carlos Rodríguez por la visita, Cruz Azul logró restablecer la ventaja en el marcador y sostener el resultado con solidez defensiva hasta el silbatazo final. La victoria por 2-1 le permite a La Máquina sumar tres puntos fundamentales en la recta final de la fase regular, afianzando sus aspiraciones de liguilla y bicampeonato en el futbol mexicano.