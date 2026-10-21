$!Cruz Azul vence 2-1 a Pachuca, asalta el tercer lugar y mantiene vivo el sueño del bicampeonato

La Máquina Cementera de Cruz Azul ratificó su gran momento en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX tras derrotar 2-1 a los Tuzos del Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo, en duelo correspondiente a la jornada 13 del certamen.

Con este resultado, el equipo dirigido por Joel Huiqui sumó su segundo triunfo consecutivo y escaló hasta la tercera posición de la tabla general, colocándose al acecho de las Águilas del América y las Chivas de Guadalajara.

El encuentro arrancó con alta intensidad en la Bella Airosa, con ambos conjuntos buscando la portería rival desde los primeros instantes. Cruz Azul asestó el primer golpe al minuto 13 tras una descolgada por la banda derecha: Alan Mozo evitó la posición adelantada y envió un centro raso preciso para la llegada de Gabriel 'Toro' Fernández, quien únicamente empujó el balón al fondo de las redes para el 0-1.