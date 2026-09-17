$!Crystal Palace remonta y estrena su casillero de victorias

Crystal Palace consiguió su primera victoria de la temporada con una remontada de 3-2 ante Fulham en Craven Cottage. El equipo de Pierre Sage estuvo por detrás dos veces, pero respondió con un doblete de Tyrick Mitchell y un gol decisivo de Ben Chilwell en el minuto 77. Un partido con giros también cambia la lectura de las cuotas en directo; en 1xbet Copa Libertadores, movimientos similares aparecen cuando un encuentro cambia de ritmo, marcador o dominio. Palace transformó una tarde en los primeros tres puntos del curso.

Mitchell convirtió una tarde difícil en su mejor partido

Fulham golpeó primero a los 11 minutos. Josh King aprovechó una acción que terminó desviándose antes de superar a Dean Henderson, y el equipo local tomó confianza con el balón. Palace creyó haber empatado poco después, pero el gol de Daichi Kamada fue anulado por fuera de juego. La igualdad llegó en el minuto 35 por medio de Mitchell. El lateral encontró espacio dentro del área y definió con la izquierda. Fulham reaccionó antes del descanso: César Palacios marcó el 2-1 en el 42 y devolvió al conjunto de Álvaro Arbeloa una ventaja que parecía premiar su mayor control del encuentro. El partido cambió otra vez después del descanso. Mitchell apareció en el 54 para firmar su segundo gol y colocar el 2-2, algo llamativo para un defensa con poco protagonismo goleador.

Chilwell necesitó muy poco para decidir

Pierre Sage movió el banquillo en el minuto 74 y sustituyó precisamente a Mitchell por Ben Chilwell. Tres minutos después, el recién llegado marcó el 2-3 y completó la remontada en su segundo debut con Palace. La secuencia explica por qué los mercados en vivo pueden variar tan rápido durante un partido. Fulham tuvo más posesión, produjo 25 remates frente a 10 de Palace y generó un xG superior, pero esas cifras no evitaron que el resultado terminara favoreciendo al visitante. Las cuotas reaccionan a datos, goles y contexto, aunque nunca eliminan la incertidumbre del fútbol.

La eficiencia terminó pesando más que el volumen ofensivo.

La primera victoria cambia el tono del inicio

El resultado dio a Sage su primer triunfo como entrenador de Crystal Palace y evitó que el equipo prolongara un arranque sin victorias. También ofreció señales positivas después de una semana marcada por movimientos de plantilla y por la llegada definitiva de Chilwell. Hubo tres detalles que explicaron la reacción visitante: - Palace respondió cada vez que Fulham tomó ventaja - Mitchell atacó espacios con una eficacia poco habitual - los cambios de Sage tuvieron impacto inmediato En términos de apuestas, esos elementos añaden contexto para las próximas jornadas, pero no convierten la remontada en una garantía de continuidad. Un equipo puede mejorar su percepción tras una victoria y seguir mostrando problemas defensivos o de control.

Fulham vuelve a pagar sus errores