Además, dijo que la presión es una parte fundamental del futbol y destacó que quiere transmitir a sus jugadores todo lo bueno que puede pasar, en lugar de lo negativo.

“Todos sabemos de la presión en el futbol, es parte del trabajo, uno se pone presión si piensa en todo lo malo que puede pasar y yo por mi forma de pensar, lo que quiero transmitir, es pensar en todo lo bueno que puede pasar”.

Cocca recalcó que cada partido es importante para la Selección, por lo que cada vez que usan la camiseta tricolor, deben dar el máximo, independientemente del rival.

“Cada partido es importante, no es que haya un partido más o menos importante que otro, y en cada partido me están demostrando los jugadores que quieren participar. No hay Selección A, B o C, aquí es la Selección Nacional de México.

“Estamos empezando, vamos a exigirlo, pedirlo y vamos a seguir convocando jugadores que veamos que hacen su máximo esfuerzo y los que no, tendrán que tener claro que no les va a alcanzar para Selección. Si lo hacemos de esa manera, dejamos las cosas claras, vamos a ir mejorando el nivel partido tras partido”, finalizó el DT.