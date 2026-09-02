$!Culiacán conquista tres boletos al Estatal de los Juegos Nacionales Populares 2026

En la categoría femenil Juvenil Menor, Culiacán se impuso 4-1 a Navolato para conquistar el campeonato y asegurar su pase a la siguiente etapa. Por su parte, en la Juvenil Mayor Femenil, el representativo culiacanense avanzó directamente a la fase estatal.

CULIACÁN._ Con una destacada participación en la fase zonal de los Juegos Nacionales Populares 2026 , la delegación de Culiacán consiguió tres boletos a la etapa estatal , demostrando su talento, entrega y espíritu competitivo en la Zona Centro.

En la categoría varonil Juvenil Menor, Culiacán tuvo un contundente triunfo de 9-1 sobre Navolato en semifinales. Sin embargo, en la gran final cayó 6-5 ante La Cruz de Elota, que se quedó con el campeonato.

Mientras tanto, en la Juvenil Mayor Varonil, Culiacán empató 3-3 ante Navolato y obtuvo la victoria en la tanda de shootouts. Posteriormente, La Cruz de Elota derrotó 6-5 a Navolato, para después enfrentarse a Culiacán en la final, donde el conjunto culiacanense se impuso 7-4 para proclamarse campeón de la Zona Centro.

De esta manera, Culiacán aseguró tres representaciones en la fase estatal de los Juegos Nacionales Populares 2026.