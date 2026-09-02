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Culiacán conquista tres boletos al Estatal de los Juegos Nacionales Populares 2026

La delegación culiacanense dominó la eliminatoria de la Zona Centro al clasificar en tres categorías tras superar a las escuadras de Navolato y Elota
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
02/09/2026 10:00
02/09/2026 10:00

CULIACÁN._ Con una destacada participación en la fase zonal de los Juegos Nacionales Populares 2026, la delegación de Culiacán consiguió tres boletos a la etapa estatal, demostrando su talento, entrega y espíritu competitivo en la Zona Centro.

En la categoría femenil Juvenil Menor, Culiacán se impuso 4-1 a Navolato para conquistar el campeonato y asegurar su pase a la siguiente etapa. Por su parte, en la Juvenil Mayor Femenil, el representativo culiacanense avanzó directamente a la fase estatal.

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En la categoría varonil Juvenil Menor, Culiacán tuvo un contundente triunfo de 9-1 sobre Navolato en semifinales. Sin embargo, en la gran final cayó 6-5 ante La Cruz de Elota, que se quedó con el campeonato.

Mientras tanto, en la Juvenil Mayor Varonil, Culiacán empató 3-3 ante Navolato y obtuvo la victoria en la tanda de shootouts. Posteriormente, La Cruz de Elota derrotó 6-5 a Navolato, para después enfrentarse a Culiacán en la final, donde el conjunto culiacanense se impuso 7-4 para proclamarse campeón de la Zona Centro.

De esta manera, Culiacán aseguró tres representaciones en la fase estatal de los Juegos Nacionales Populares 2026.

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