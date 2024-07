Sus primeros pasos como profesional fueron en 2016 con el América Sub 15, después pasó a Tigres, escuadra en la que logró un subcampeonato de Tercera División en la Temporada 2017-2018, además de un título internacional en Estados Unidos.

“Me siento muy contento, como le comenté a mi familia, es una oportunidad que se da una vez en la vida, me siento contento y con ganas de tomar este proyecto”, dijo.

“Me han dicho que el país es muy bonito, he tenido la oportunidad de ver, y sobre la liga, lo que he visto, se juega un futbol muy rápido y es competitiva. Del club, tiene buena organización, muy profesional y ha tenido jugadores de aquí de Culiacán, me han comentado muchas cosas buenas de allá”, explicó.

Sobre sus metas, Arturo Gaxiola buscará consolidarse para poder llevar al CE Carroi a la Primera División.