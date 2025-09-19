Dan a conocer el nacimiento de la Liga Universitaria de futbol en Sinaloa

CULIACÁN._ Ocho equipos serán los precursores de la Liga Universitaria de futbol, la cual fue dada a conocer la mañana de este viernes en la capital sinaloense y que llevará por nombre “Génesis por la paz”.

El objetivo es fomentar la cultura de paz en el estado y su inicio esrá previsto para el próximo martes 23 de septiembre

Javier Llausás, titular de Culiacán Participa IAP aseguró que el certamen surgió para brindarle más oportunidades a los jóvenes, alejándolos de las malas prácticas.

De la mano con la Asociación Estatal de Futbol, se logró cristalizar lo que parecía un sueño, y que será un hito en la formalidad del deporte colegial.

La inauguración será el próximo martes 23 de septiembre en el Estadio Universitario de la UAS, con los partidos entre Tec de Culiacán contra Tec de Monterrey (8:00 horas), después la ceremonia de apertura (10:00 horas a 11:00 horas) y finalmente, UAS se medirá a la UAdeO (11:00 horas).

Los 8 equipos participantes:

Aguilas UAS

TEC Campus Sinaloa

TECNM-Culiacán

Tecmilenio Culiacán

Universidad Autónoma de Occidente

UPES Oficial

Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa

UNIPOL-SEDENA