“Agradezco y me emociona tener a la licenciada Fabiola Verde. Yo no tecuerdo en los últimos 15 años que un director se pare en los campos populares, en los campos de barrio, y eso me da mucha satisfacción y alegría, ello muestra el interés en su persona hacia estas ligas populares que queremos hacerlo lo mejor posible”, expresó el promotor, Gabriel Sánchez.