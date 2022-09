RÍO DE JANEIRO, Brasil._ La selección brasileña jugará sus últimos amistosos antes del Mundial de Catar, por lo que el seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bacchi “Tite”, dio a conocer la lista de futbolistas convocados, donde destaca la ausencia del jugador de los Pumas, Dani Alves.

Entre las razones por las que Dani Alves no fue citado para los amistosos ante Túnez y Ghana, a finales de septiembre en París; destaca que no tiene el estado físico necesario, debido a que no realizó una “preparación adecuada” a su llegada al club universitario, y también a una gastroenteritis que “afectó su rendimiento”, según explicó el preparador físico de la selección, Fábio Mahseredjian.

No obstante, “Tite” presentó una convocatoria poderosa para estos compromisos, ya que figuran elementos como: Neymar, Vinícius Júnior, Rodrygo, Raphina y Mateus Cunha.

El estratega lanzó un mensaje a todos los jugadores con opciones de ser convocados y les pidió que se preparen a su nivel “más alto”, si quieren ir a Catar.

“Es duro. O el jugador está produciendo a su nivel más alto o está fuera”, dejó en claro Tite en una rueda de prensa.

El único lateral derecho de la lista es Danilo, pero “Tite” aclaró que puede utilizar en ese puesto a Éder Militão, del Real Madrid, que en el inicio de su carrera jugaba en esa posición.

La selección de Brasil jugará en París contra Ghana el 23 de septiembre y contra Túnez, el día 27, en los últimos partidos amistosos antes del Mundial de Catar.

Los convocados de Brasil

Porteros: Alisson (Liverpool/ING), Ederson (Manchester City/ING) y Weverton (Palmeiras).

Defensas: Danilo (Juventus/ITA), Alex Sandro (Juventus/ITA), Alex Telles (Sevilla/ESP), Marquinhos (París Saint-Germain/FRA), Éder Militão (Real Madrid/ESP), Thiago Silva (Chelsea/ING), Bremer (Juventus/ITA), Ibáñez (Roma/ITA).

Centrocampistas: Casemiro (Manchester United/ING), Bruno Guimarães (Newcastle/ING), Fabinho (Liverpool/ING), Fred (Manchester United/ING), Lucas Paquetá (West Ham/ING), Everton Ribeiro (Flamengo).

Delanteros: Neymar (París Saint-Germain/FRA), Vinicius Jr. (Real Madrid/ESP), Rodrygo (Real Madrid/ESP), Richarlison (Tottenham/ING), Raphinha (Barcelona/ESP), Matheus Cunha (Atlético de Madrid/ESP), Roberto Firmino (Liverpool/ING), Pedro (Flamengo) y Antony (Manchester United/ING).