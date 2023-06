BARCELONA._ El brasileño Dani Alves concedió por vez primera una entrevista durante su estancia en prisión, y lo hizo para dar su versión de los hechos por los cuales se encuentra tras las rejas.

“No sé si ella tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches. Pero yo la perdono. Yo apelo a su conciencia. No ha habido ni una sola noche que yo no haya dormido tranquilo. Ni una sola noche. Tengo la conciencia tranquila. Nunca he hecho daño voluntariamente a nadie. Y a ella aquella noche tampoco”, dijo el futbolista a la periodista Mayka Navarro del programa de Ana Rosa.

Alves, quien pertenecía a los Pumas de la UNAM durante ese periodo de tiempo, fue enfático al mencionar que en ningún momento él abusó sexualmente de la fémina que lo inculpa, sosteniendo que en todo momento el acto realizando entre ambos fue consensuado.