Originario de Culiacán, Sinaloa, Castro comenzó su historia en el club mazatleco como parte de la Sub 16 en el Apertura 2021, en un proceso formativo que lo llevó a pasar por varias categorías, como la Sub 18, Sub 19, Sub 20 y Sub 23, siempre destacándose por su capacidad defensiva y su compromiso en el campo.

A lo largo de los años, fue ganando confianza y espacio en las categorías inferiores, demostrando su gran potencial para llegar al primer equipo.

En su esperado debut en la máxima categoría, Christopher jugó 66 minutos frente a los Tuzos del Pachuca, en lo que sin duda fue un momento trascendental para su carrera.

Junto a él, otro joven talento de Mazatlán FC, el mediocampista jalisciense Saíd Godínez Gaytán, también debutó en la Liga MX, con 66 minutos jugados.

Tras debutar en el máximo circuito, ahora a Castro Ramírez le toca seguir trabajando para consolidarse como un jugador habitual en el 11 dirigido por Víctor Manuel Vucetich.

Mazatlán FC visitará el viernes 14 de marzo a Gallos Blancos del Querétaro, en duelo crucial en la búsqueda de un boleto a la Liguilla.