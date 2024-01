TEE TIME 8:15 de la mañana, en el Country Club de Culiacán, martes 18 de diciembre del 2023, me preparaba para iniciar una partida de golf con mi hijo Carlos Daniel, Javier Güémez y Carlos García, mejor conocidos, el primero “Bacha”, el segundo “Javierillo” y tercero como el “Charly”. La noche anterior inesperadamente recibí la invitación a unirme al foursome pues habría que sustituir a un jugador que no pudo asistir. Mi hijo Carlos Daniel me dijo “quieres ir a jugar mañana temprano, va ir el Javier Güémez y otro amigo”. Juego regularmente golf, acepté con agrado la invitación que me permitiría convivir con estos tres jóvenes amigos desde niños gracias al deporte del golf que practicaban en los link del Campo Las Iguanas en Culiacán; Javierillo y el Bacha destacaron en categorías infantiles compitiendo en los torneos infantiles y juveniles estatales interclubes, entre Culiacán, Mazatlán y Los Mochis; luego en torneos interestatales contra equipos de Ciudad Obregón, Hermosillo, en Sonora y de la capital del estado de Durango, también en la gira GADO, de la Federación Mexicana de Golf. El mundo del golf acercó a las familias de los niños golfistas ya que los padres también jugamos golf; con el tiempo se forjó una estrecha amistad entre Javier Güemez Castro, papá de Javierillo, Carlos García Félix, papá del Charly, y quien esto escribe, papá del Bacha. ¡FORE! Llegamos puntualmente a la plataforma del hoyo 1, el profesional Juan Carlos nos dio la salida en tanto nos acomodamos en las marcas según el hándicap de cada uno, yo por supuesto saliendo de “doradas”, ellos de “azules” por estar en categoría “AA”. Minutos antes de la salida se acercaron a mí el Javierillo y el Charly, conducían un flamante carro de golf; bajaron a saludar a su amigo Bacha, de manera amable y respetuosa, “qué tal tío, cómo estás”, dirigiéndose a mí, y “Qué hay güey” al Bacha, confirmando la vieja amistad que forjaron desde niños. CAMPO DE GOLF LAS IGUANAS Una mañana de diciembre luminosa y fría, el campo aún bañado por el rocío de la madrugada ofrecía un inmejorable escenario para una reñida competencia y también para revivir los tiempos en que los padres orgullosos de sus hijos los acompañábamos a los torneos, a cualquier parte, soñando, como todo padre que aspira a que su hijo sea un jugador competitivo y hasta un profesional pues tenían madera para eso y más. MULLIGAN Javier, Daniel y Carlos, demostrando que lo que bien se aprende jamás se olvida, dieron su primer “drive” de salida con buena dirección y regular distancia, superando distancia en su segundo golpe dejando la pelota a 150 yardas del “green” para subirla con un buen “approach”. Mi salida fue muy buena, ambos tiros, por lo que recibí expresiones de reconocimiento de los muchachos y satisfacción porque la partida estaría a la altura de su calidad golfística. En el “green” del hoyo 1 fallé un “putt” de escasos cincuenta centímetros para lograr “bogey” y como regularmente ocurre cuando se pierde la oportunidad de hacer par, lancé un madrazo como regularmente nos pasa... chin.... en desahogo por el coraje que da, sin considerar que el polf es deporte de caballeros donde la compostura personal no debe perderse. En la plataforma de salida del hoyo 2, se acercó el Javierillo y me dijo en voz baja, tío, en San Luis al jugador que hace berrinches o grita maldiciones se le aplica una multa y una rayita. Cuánta pena me produjo el comentario, sin embargo, me permitió aquilatar el carácter de Javier Güémez como profesional del deporte; hoy, un joven futbolista exitoso, formado en las canchas nacionales e internacionales, demostrando, como cuando niño golfista, una disciplina casi espartana. La lección recibida de Javier me obligó a tratar de guardar compostura, claro, sin conseguirlo, pero sí afiné las palabras altisonantes que a lo largo del juego hicieron casi imperceptible el berrinche. La risas del Bacha y del Charly no tardaban en manifestarse cuando lanzaba una expresión impropia; la falla con el “putt” se repetía, atribuida, según yo, a lo mojado del pasto, la pelota rodaba lenta. Los jóvenes, por el contrario, tiraban al par en todos los hoyos. El “match” terminó empatado, no hubo sangre como se dice entre golfistas, fue en ese momento que se me ocurrió preguntar a Javier Güémez si aceptaba que le hiciera una entrevista sobre su trayectoria profesional en el futbol soccer mexicano. Javier, me gustaría entrevistarte -le dije- practico la escritura, soy cronista, no periodista ni reportero deportivo, por lo regular no publico mis trabajos en medios. De inmediato respondió: entonces para qué me quiere entrevistar, tío, bueno, es un decir, le contesté, si después de que la leas y aceptas que se publique no tengo inconveniente, además, me daré a conocer como cronista deportivo contigo, le referí en tono de broma. Así se concretó el pacto y nos fuimos a un lugar tranquilo, abajo de la terraza, para platicar libremente sin interrupciones de amigos que pasaban y saludaban a los muchachos; le pedí a Daniel que interviniera pues se conocen desde niños, él también fue futbolista destacado, con muchas facultades, pero las circunstancias de la vida lo llevaron a seguir la carrera de ingeniería civil, que ejerce con mucho éxito. Sentados bajo la terraza que mira a la plataforma de salida del hoyo 1, Javier, Daniel y yo iniciamos la entrevista, por cierto no programada y voluntariamente aceptada por quien será el protagonista, Javier Güémez López. EN LA PLATAFORMA DE ENTRENAMIENTO Jaime Félix Pico: - Vamos a platicar libremente no tengo ningún plan a seguir, la espontaneidad da color a las entrevistas; primero dime ¿dónde y cuándo naciste? Javier Güémez López: - Nacido en Culiacán, Sinaloa, un 17 de octubre de 1991. - Dame el nombre de tus padres. - Javier Güémez Castro y Carla Margarita López Tolosa; los dos nacidos en Culiacán. - ¡Tienes el sello “Culichi” por todos lados! El apacible color verde del Campo de Golf Las Iguanas evocaba la etapa de la niñez de Javier cuando guiado por su padre aprendió a jugar golf; aprendió rápido y muy bien, compitió en torneos importantes y su habilidad golfística apuntaba a que siguiera ese camino, avalado técnicamente por el profesional del campo, en ese entonces, el profe Guillermo “Memo” Barrón. “Memo” hizo historia en el club pues impulsó y animó a los niños y a las niñas a que aprendieran a jugar este bonito y formativo deporte. Al Javierillo y al Bacha, el Pro Memo les veía tamaños para competir en torneos nacionales. - ¿Por qué cambiaste al futbol? - Mi papá me presionaba mucho cuando jugaba golf, según para motivarme, me regañaba o señalaba lo que no hacía bien; más presión metía cuando no ganaba. Yo era un niño tranquilo - bueno eso lo digo yo- y no me gustaba tanta presión... eso hizo que le perdiera amor al golf.

- Tu respuesta me recuerda a niños y niñas golfistas de excelencia, aquí en el club, muy competitivos, no solo en torneos locales sino en los que organiza la Federación Mexicana de Golf, incluso han competido con éxito a nivel internacional y a causa de esas actitudes de los padres han dejado de jugar el golf, es una lástima, se han perdido talentos deportivos. Javier es una persona de pocas palabras, muy asertivo en sus respuestas que son directas y cortas. Responde con lo mínimo indispensable y fija claramente su postura; no arriesga dar información más allá de lo que le preguntan, su lenguaje corporal es austero, pero su carácter muy empático, tono de voz amable; pronto uno se percata que está hablando con una persona madura, segura de sí misma, inteligente, no superficial ni afecto al sentimentalismo, sus pies, como en la cancha, siempre bien puestos en la tierra. DRIVE DE SALIDA - ¿Cómo te iniciaste en la práctica del futbol? - Empecé desde niño siempre jugando fut de puro “hobby” y ha sido mi deporte toda la vida, empecé en el Kinder Girasoles en Culiacán, jugué en la escuelita, en categoría “Chupones”, luego “Panditas” y “Ositos” hasta llegar a ligas infantiles y juveniles de Culiacán. - ¿Cómo y a qué edad llegaste al Club Dorados de Culiacán? - A los 12 años. Fue cuando se formaron las Fuerzas Básicas de los Dorados, salió en el periódico una convocatoria, la leí, decidí participar y hacer todas las pruebas, las pasé y me aceptaron; los Dorados ya existían, sus Fuerzas Básicas empezaron a formarse en 2003. A mí nadie me animó ni me invitó, solo leí la convocatoria, vi que era para categoría 1991 y me inscribí; entrenábamos por el rumbo de la Sagarpa en los campos del Centro Bancario de Culiacán. Interviene Carlos Daniel Félix, con celular en mano consulta a Google y nos hace esta aclaración: “El Club Dorados de Culiacán nació en el año 2003, lo fundaron Eustaquio de Nicolás y Valente Aguirre, ya estaban en Culiacán como equipo de Tercera División desde la temporada 2001/2002”. - Bien, continúo, ya en Dorados fui pasando de categoría juveniles a Tercera División, luego a Segunda División en el equipo que estaba en Los Mochis, estuve dos años ahí y cuando cumplí 18 años, mayoría de edad, me contrataron y regresé a Culiacán, aquí estuve cuatro años jugando en el primer equipo, Primera “A”, que era la liga de ascenso y ya de ahí me fui a Tijuana a Xolos, debuté en Tijuana a los 21 años y estuve con ellos dos años. Carlos Daniel, pregunta: - ¿Te acuerdas de la fecha de tu debut? - No, no me acuerdo, soy bien malo para las fechas; como no soy muy sentimental, no soy muy fan, no se me quedan las fechas.

CDF: A ver el Google, revisando tu ficha curricular de la FMF, ahí registra que debutaste el 1 de agosto del 2010 en juego de Dorados contra Reboceros de la Piedad. Jugaste con Dorados tres temporadas (2010/11, 2011/12 y 2012/13) en tres divisiones; Tijuana (2013/14 y 2014/15); América (2015/16 y 2017/18); Querétaro (2017/18 y 2018/19); Toluca (C2020 y A 2020); San Luis (2021/22 y 2022/23) has jugado un total de 392 partidos y anotado 15 goles, hasta el fin de la temporada 2023. Tienes registradas otras fechas importantes: debutaste en la Selección Nacional el 9 de octubre del 2014, estabas con Tijuana, en juego contra Honduras; fuiste convocado a jugar en la Copa América que se jugó en Chile, debutando el 12 de junio del 2015, jugaste tres partidos y tuviste una participación muy destacada en el juego contra Bolivia que terminó empatado 0 a 0. Tus títulos son Campeón de Copa MX en 2012 con Dorados; con la Selección Nacional la Copa Conacaf en 2015, que dio el pase a la Liga de Campeones de Concacaf al derrotar a la selección de Estados Unidos. Hasta la fecha de los 392 partidos jugados en tu carrera, 42 fueron en copas nacionales, anotaste 5 goles; y 6 juegos en copas internacionales sin anotar goles. - Excelente resumen Daniel. ¡A ver Javier! ¿Cuáles han sido los momentos más significativos en todo este historial que nos relató el ‘Bacha’, ¿qué es lo que más te ha impactado? ¡O’YES! - Cuando la Selección Nacional disputaba el pase a la Copa Confederaciones jugando contra la selección de Estados Unidos en Los Ángeles (2015), en el primer tiempo, no estoy seguro si fue al final o empezando el segundo, Andrés Guardado, mediocampista titular de la selección, se lesionó y tuvo que salir; entonces el “Tuca” Ferretti me llamó inmediatamente para que entrara a sustituirlo. En ese momento nadie estaba calentando, yo estaba sentado en la banca, había que sustituir a Guardado y el “Tuca”, director técnico, me ordenó entrar a la cancha; ingresar a la cancha sin calentamiento no es recomendable, no ocurre en un juego, menos de selección. Ese juego lo ganamos, se consiguió el pase con un golazo de volea de Paul Aguilar. BUNKER - Ahora platícame un momento triste que recuerdes. - Jugando con el América perdimos una final de liga contra Tigres de la UANL (2015), en el Volcán, en Monterrey, partido de vuelta, en serie de penales. CDF: - Fallaste un tiro penal junto con otros dos jugadores. - Sí, pateé mal el balón, fallé el tiro penal. - Contrasta el que hayas vivido un gran momento por una lesión de un compañero, y por otra parte, que estando en un momento crucial, tú hayas sufrido una grave lesión que pudo haber terminado tu carrera profesional. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo superaste? - Fue fractura de tibia en una jugada muy fuerte; un dolor profundo, intenso en la espinilla, todavía mi pierna derecha caliente me quité la espinillera y pasé el dedo y sentí que estaba hundido, tronado el hueso, lo primero que pensé ¡Ya valió...!, me dolía, me dolía, me subieron a la camilla y afuera de la cancha escuchaba a Nacho (Ambriz) que preguntaba ¿puedes o no puedes?, era el primer tiempo y un juego de semifinal, América contra Pumas, Nacho insistía ¿Puedes o no puedes? Hice el intento de pararme y se me fue la pierna, imposible, venga la ambulancia, esa misma noche me operaron, me pusieron clavos y tornillos.