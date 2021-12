LAS RAZONES DE RECHAZAR EL 10 DE NEYMAR EN EL PSG: “El 10 era para él. Yo llegué a un nuevo equipo para ayudar. Fue un gesto extraordinario por su parte. Me lo esperaba porque conozco a Neymar. Pasamos tiempo en el Barcelona y somos amigos. Me parecía más justo que guardara el número 10. Es por ello que cogí uno que me gustaba (el 30)”.

HUMILDAD: “Vengo de una familia de clase obrera, mi padre trabajaba todo el día y vivíamos en un barrio bastante modesto. Pero nunca nos faltó de nada gracias a Dios. Mis padres me inculcaron el respeto, en particular con el resto, el trabajo y la humildad. Crecí con estos valores. Cuando llegué a Barcelona con 13 años encontré en La Masía los mismos valores”.

EL DÉFICIT HORMONAL: “Me acuerdo que pasé durante dos horas exámenes con mi madre. Cuando vi que tenía el problema, no me chocó en particular. No sé si es porque era pequeño o no sabía qué significaba. Luego me explicaron el tratamiento en el que debía ponerme inyecciones todos los días: una por la noche en una pierna, al día siguiente en la otra. Nunca me perjudicó en ser lo que soy ahora. Pude continuar mi vida como antes. No comprometió mi carrera, pues pude hacer todo lo que quería hacer. Obviamente debía seguir el tratamiento. Una vez que comencé a hacer el tratamiento se integró en mi vida”.

QUÉ PIENSA AL SER CONSIDERADO EL MEJOR DE LA HISTORIA: “Nunca dije que soy el mejor de la historia ni intento hacerme esa idea. Para mí ser considerado uno de los mejores de la historia es más que suficiente. Es algo que jamás me hubiera imaginado. Es algo que no me interesa, no cambia nada ser considerado el mejor o no. Y nunca busqué serlo”.

SI ES UN MODELO PARA EL RESTO: “No sé si soy un modelo para el resto, nunca me gustó ser un modelo o dar consejos. Luché por mis sueños. Al principio era ser jugador profesional, después luché para superarme y alcanzar cada año nuevos objetivos. En esos momentos hay un poco de suerte. Creo que Dios eligió que me llegara todo”.

LA IDEA DE VOLVER TRAS NO CONVENCER AL PRINCIPIO EN BARCELONA: “Nunca pensé en volverme, aunque no fue fácil adaptarse. Viví un primer año muy complicado, es verdad. Los primeros meses, no podía jugar porque los papeles de mi traspaso no llegaban (los debía enviar Newell’s). Cuando volví a jugar, me lesioné en la tibia y estuve tres meses sin jugar. Mi familia se separó porque viví momentos difíciles. Pero nunca sondeé volver a Argentina. Al contrario, cuanto más pasaba el tiempo y mejor me sentía, estaba más convencido de mi sueño: ser jugador profesional”.

TIMIDEZ: “Soy distinto con las personas con las que tengo confianza, mis amigos, mi familia. Puede ser que con algunas personas fuera de estas relaciones sea más tímido y me cuesta más sentirme cómodo o me lleva más tiempo. Pero con la gente de mi entorno soy una persona normal, de buen humor y que intenta disfrutar de cada momento”.

LA COMPARACIÓN CON MARADONNA: “No, no. Sinceramente nunca me he comparado con Diego, absolutamente nunca. Nunca presté atención a esas comparaciones. Algunas críticas me molestaron en el pasado. Pasé malos momentos en la selección, realmente, pero no por estas razones. Me llegan a menudo cosas que me enfadan de las críticas, pero se quedan en el vestuario. Deben quedarse ahí, en lo privado. Es la intimidad lo que hace la fuerza del grupo, además del hecho que podamos cabrearnos y decirnos a la cara las cosas que pueden mejorar. Esto puede pasarme a mí o a otros jugadores”.

SI ES FÁCIL SER COMPAÑERO DE MESSI: “Deberíais preguntárselo a los otros (risas). No sé si es fácil o no... Aquel que me conoce sabe quien soy, y el que no me conoce lo hace poco a poco. Puede ser que para los jóvenes sea más difícil respecto a la imagen que ellos tengan de mí, pero una vez que me conocen, se relajan”.