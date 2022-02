“Estoy muy contento porque el equipo levantó mucho el nivel con relación al partido en Tepatitlán, ahora tenemos que encontrar una regularidad, he hablado con los muchachos, hoy hicieron un gran juego contra un rival que no había perdido de visita, ahora nos toca preparar el partido contra Morelia”, mencionó el timonel.

“En el tema ofensivo hemos ajustado mucho con respecto al torneo anterior, le he pedido a Jonathan Betancourt que juegue más centralizado y hoy me demostró que puede hacer un gran trabajo ahí, no sólo por el gol, sino porque cuando encara es un tipo muy capaz. En defensa me quedo tranquilo porque pudimos dejar el cero en la portería, existió un grado de concentración desde Higuera en el arco hasta Zúñiga en ataque”, finalizó.

Tras recibir día de descanso este jueves, el plantel aurinegro volverá a las prácticas este viernes con sesión de gimnasio y trabajo regenerativo.