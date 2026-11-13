Deportivo Halcones vuela en apertura de Liga de Futbol Superveteranos

MAZATLÁN._ Deportivo Halcones superó 2-1 a Hermanos y Amigos, en la primera fecha de la categoría B de la Liga de Futbol Superveteranos Municipal temporada 2026-2027.
Adrián Hernández perforó las piolas por los emplumados y Bernardo Pedroza por los fraternos.
FC YEW Mariscos Daina derrotó 2-0 a Real Colonia con tantos de Jesús Cota e Irving Zataráin.
El Tierral FC goleó 5-2 a Deportivo Urías, siendo las figuras de la feria de anotaciones Cristian Garzón (3), Jair Burgueño y Mario Santos. José Valdez anotó 2 por los caídos.
Audiomaz-Taller Pacheco dobló 4-1 a Familia Aguirre. Omar Delgado marcó 2, Ángel Contreras y Miguel Hernández lo hicieron por los mecánicos. Mario González clavó el del honor.
ROL DE JUEGOS
Sábado 14 de noviembre
Categoría A
Mariscos El Toro-Piña Colosio vs. Curricán
16:00 horas, Unidad Juárez 2
Taller Daihandry-Lázaro Cárdenas vs. Elevador Larsson
16:30 horas, Toledo 1
Marinos-Petroleros vs. Atlético BL
16:30 horas, Toledo 2
Entra Tu Casa Inmobiliaria vs. Despacho Partida
18:00 horas, Toledo 1
Aluminio y Cristales El Pollo vs. Frutería Bernal
18:00 horas, Toledo 2
Categoría B
El Tierral FC vs. Frutería Osante
20:30 horas, Toledo 2
Soluciones Paulinho vs. FC YEW
16:30 horas, Infiernillo 2
Real Colonia FC vs. Familia Aguirre
16:30 horas, Solidaridad
Hermanos y Amigos vs. Carpintería González
16:30 horas, Infiernillo 1
Audiomaz-Taller Pacheco vs. CONANP
18:00 horas, Infiernillo 1
Inmobiliaria Maz Mex vs. Deportivo Urías
18:00 horas, Solidaridad
Carpintería Sáenz vs. My Sushi FC-YEW
19:00 horas, Unidad Juárez 3
SUTERM Sección 75 vs. Deportivo Halcones
20:30 horas, Unidad Juárez 3
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Carpintería Sáenz 5Frutería Osante 1
SUTERM Sección 75 8CONANP 3