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Deportivo Halcones vuela en apertura de Liga de Futbol Superveteranos

En el inicio de la temporada 2026-2027 en Mazatlán, Deportivo Halcones venció 2-1 a Hermanos y Amigos, El Tierral FC goleó 5-2 con triplete de Cristian Garzón y SUTERM Sección 75 se impuso 8-3 a CONANP previo a la jornada sabatina de las categorías A y B
Rafael Moreno
Rafael Moreno |
13/11/2026 15:55
13/11/2026 15:55

MAZATLÁN._ Deportivo Halcones superó 2-1 a Hermanos y Amigos, en la primera fecha de la categoría B de la Liga de Futbol Superveteranos Municipal temporada 2026-2027.

Adrián Hernández perforó las piolas por los emplumados y Bernardo Pedroza por los fraternos.

FC YEW Mariscos Daina derrotó 2-0 a Real Colonia con tantos de Jesús Cota e Irving Zataráin.

El Tierral FC goleó 5-2 a Deportivo Urías, siendo las figuras de la feria de anotaciones Cristian Garzón (3), Jair Burgueño y Mario Santos. José Valdez anotó 2 por los caídos.

Audiomaz-Taller Pacheco dobló 4-1 a Familia Aguirre. Omar Delgado marcó 2, Ángel Contreras y Miguel Hernández lo hicieron por los mecánicos. Mario González clavó el del honor.

ROL DE JUEGOS

Sábado 14 de noviembre

Categoría A

Mariscos El Toro-Piña Colosio vs. Curricán

16:00 horas, Unidad Juárez 2

Taller Daihandry-Lázaro Cárdenas vs. Elevador Larsson

16:30 horas, Toledo 1

Marinos-Petroleros vs. Atlético BL

16:30 horas, Toledo 2

Entra Tu Casa Inmobiliaria vs. Despacho Partida

18:00 horas, Toledo 1

Aluminio y Cristales El Pollo vs. Frutería Bernal

18:00 horas, Toledo 2

Categoría B

El Tierral FC vs. Frutería Osante

20:30 horas, Toledo 2

Soluciones Paulinho vs. FC YEW

16:30 horas, Infiernillo 2

Real Colonia FC vs. Familia Aguirre

16:30 horas, Solidaridad

Hermanos y Amigos vs. Carpintería González

16:30 horas, Infiernillo 1

Audiomaz-Taller Pacheco vs. CONANP

18:00 horas, Infiernillo 1

Inmobiliaria Maz Mex vs. Deportivo Urías

18:00 horas, Solidaridad

Carpintería Sáenz vs. My Sushi FC-YEW

19:00 horas, Unidad Juárez 3

SUTERM Sección 75 vs. Deportivo Halcones

20:30 horas, Unidad Juárez 3

MÁS RESULTADOS

Carpintería Sáenz 5
Frutería Osante 1

SUTERM Sección 75 8
CONANP 3

#Futbol
#Mazatlán
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