En el marco de la Liga Juvenil Nacional Scotiabank 2024 del Sector Amateur de la Federación Mexicana de Futbol, los árbitros sinaloenses Verónica Velazco Cruz y Sergio Enrique Cabanillas Delgado han brillado en las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17, en las ramas varonil y femenil.

Verónica Velazco Cruz, originaria de Villa Juárez, Navolato, es una árbitra consolidada en el colegio Generación Omega de Culiacán, con más de 4 años de experiencia en el ámbito arbitral. Su desempeño y conocimiento del reglamento la han distinguido en este torneo, ratificando su posición como una de las mejores en su categoría. Su trayectoria incluye numerosos torneos regionales y nacionales, donde ha demostrado su habilidad para manejar partidos de alta competencia con precisión y justicia.