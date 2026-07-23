$!Detectan apuestas inusuales en debut de México ante Sudáfrica en el Mundial

De acuerdo con una publicación de The Athletic, el Grupo Copenhague , organismo especializado en detectar y combatir la manipulación de competiciones deportivas y las apuestas ilícitas, emitió una de las siete alertas registradas durante la Copa del Mundo.

El partido entre México y Sudáfrica , correspondiente al debut del Tricolor en el Mundial 2026 , fue incluido en un reporte sobre presuntas irregularidades en mercados de apuestas, aunque hasta el momento no existe evidencia pública ni investigaciones oficiales que involucren a la Selección Mexicana en un posible amaño.

Las sospechas surgieron por movimientos considerados inusuales en plataformas internacionales de apuestas, particularmente en el mercado relacionado con la tarjeta roja mostrada a un jugador sudafricano en el minuto 84 del encuentro.

La expulsión correspondió al mediocampista Themba Zwane, quien fue sancionado tras golpear en el rostro al mexicano Roberto Alvarado. Posteriormente, la FIFA le impuso una suspensión de tres partidos por la acción disciplinaria.

El informe aclara que las alertas fueron generadas automáticamente por sistemas de monitoreo de apuestas y que, por ahora, no constituyen una prueba de manipulación del partido, sino un mecanismo preventivo para identificar patrones anómalos.

Además del encuentro entre México y Sudáfrica, el reporte también incluye otros partidos bajo revisión, entre ellos el empate 0-0 entre España y Cabo Verde, donde una apuesta con ganancias cercanas a 4.8 millones de dólares despertó sospechas.

Asimismo, figura el duelo entre España y Arabia Saudita, debido a una prolongada revisión del VAR que anuló un gol de Ferran Torres, así como movimientos inusuales relacionados con la participación del estadounidense Folarin Balogun, quien había sido expulsado previamente.

Por su parte, la FIFA reiteró que no existen indicios de manipulación de resultados ni de decisiones arbitrales durante el Mundial 2026 y sostuvo que el torneo se desarrolló bajo estrictos mecanismos de supervisión y transparencia.