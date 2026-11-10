$!Detienen en EU a ex futbolista mexicano por contrabando de relojes falsos

Con Santos apenas jugó 5 partidos y recibió 7 goles, antes de pasar en el draft del Clausura 2006 al Atlas, el club donde se formó y con el que más se identificó.

Hernández Calderon es canterano del Atlas , inició su carrera en Delfines de Coatzacoalcos en la Primera División A y debutó en Primera División con Santos Laguna en el Apertura 2005 , cuando entró de cambio en la jornada 1 ante Pumas en sustitución de Mauricio Caranta .

El ex futbolista mexicano Pedro Hernández Calderón fue detenido en Estados Unidos por su presunta participación en una red de tráfico internacional de productos falsificados. Hernández Calderón, nacido el 21 de junio de 1981 en Guadalajara , Jalisco , se desempeñaba, cuando era jugador activo, como portero y era conocido como “El Tabla” .

Su etapa más visible llegó con los Zorros a finales de la década de los 2000. Después de varias temporadas como portero de reserva, arrancó el Clausura 2009 como titular del Atlas y se mantuvo en la pelea por el arco rojinegro hasta 2010.

En ese periodo vivió los años complicados del club en la lucha porcentual, con actuaciones como la del triunfo 1-0 sobre Puebla en el Apertura 2010, donde sostuvo el resultado en el cierre del partido. Después salió a préstamo al Necaxa, donde sí jugó finales importantes: con los Rayos ganó la final del Bicentenario 2010 de la Liga de Ascenso ante León por 4-2 global y logró el ascenso al máximo circuito.

Hernández Calderón también pasó por Jaguares de Tapachula en 2006-2007 y cerró su etapa como futbolista profesional en Irapuato en el Clausura 2012.

En total, el ex futbolista vistió las camisetas de Delfines, Santos, Jaguares de Tapachula, Atlas, Necaxa e Irapuato. Tras el retiro no se alejó del futbol: se convirtió en entrenador de porteros, trabajo en el que estuvo en Querétaro y Chiapas, formando a las nuevas generaciones desde el banquillo.

El mexicano fue detenido por su presunta participación en una red de tráfico internacional de productos falsificados, informó la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas, en Estados Unidos.

De acuerdo con el informe oficial de las autoridades, el exportero de 45 años operaba un negocio de importación y exportación que recibía relojes falsificados en Laredo, Texas, para enviarlos a clientes en México.

Además de su detención, autoridades aseguraron cuatro relojes de lujo falsificados el 5 de octubre en Anchorage, Alaska.