Diber Cambindo, con vía libre para cerrar fichaje con Club León

Se destrabaron los problemas que había para que Dimber Cambindo firmará con el Club León. El atacante colombiano que marcó 31 goles con el Necaxa ya tenía una acuerdo con La Fiera, sólo faltaba destrabar un tema que se complicó entre el representante del futbolista y el Independiente de Medellín, uno de los tres equipos que recibió un porcentaje de la venta de los Rayos a los Esmeraldas.

Cambindo se encuentra en la ciudad desde hace un par de días y listo para firmar, pero sin poder trabajar uniformado como fiera bajo las órdenes de Ignacio Ambriz.

Este medio pudo saber, desde el viernes de la semana pasada, que a pesar de estar todo pactado entre las cuatro partes, equipos y jugador, así como el contrato del futbolista: salario y duración, la negociación se desestabilizó

Al punto que el delantero no podía firmar su contrato que lo vinculaba con el equipo de la familia Martínez.

Así mismo, desde Colombia, particularmente desde Medellín, pudimos saber que el tema avanzaba pero tenía algunos escollos económicos que eran necesario precisar por parte del representante del jugador sobre la transferencia.

Será en el transcurso de este día que Cambindo estampe su firma y hasta el viernes reporte a entrenar junto con su compañeros, ya que Ambriz les dio descanso el 24 y 25 de diciembre.