“El trabajo de seleccionador es infinito. Tiene tanto por hacer, y a mí me ilusiona porque hay un campo de mejora muy grande (con todos los involucrados en Selección Mexicana), tengo muchísimo para mejorar y una de las posibilidades es tener nacionalizados, o tener jugadores que le puedan dar algo a la selección y de eso me tengo que encargar yo también, y me estoy encargando”, dijo Cocca en conferencia de prensa.

A lo largo de su historia el conjunto nacional ha contado con elementos nacidos en otro país y que adquirieron el pasaporte mexicano como Gabriel Caballero, Lucas Ayala, Antonio Naelson, Leandro Augusto, Christian Giménez, Lucas Lobos, entre otros, siendo el caso más reciente el de Rogelio Funes Mori, que incluso fue a la Copa del Mundo Qatar 2022.

Según los involucrados en el proceso, ha habido constante comunicación entre el técnico de la Selección Mexicana y Quiñones.

México se enfrentará este jueves a Estados Unidos en una de las semifinales de la Liga de las Naciones.

(Con información de XEU Deportes)