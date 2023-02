“Realmente me siento feliz y privilegiado de poder ser el director técnico de la Selección Mexicana; de ser el seleccionador de este país que me ha dado muchísimo en lo profesional y en lo humano. Tener la posibilidad de ayudar a México para hacer crecer a su Selección es un privilegio, algo que no podía dejar pasar.

“Realmente quiero tener jugadores que se pongan la playera del país, que canten el himno, se sientan orgullosos y privilegiados de donde están. Para hacerlo, el primero debo ser yo. Hoy me siento así”, declaró Diego Cocca tras su presentación.