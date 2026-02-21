Donald Trump envía mensaje a Cristiano Ronaldo: ‘Te necesitamos rápido’

Lo que parecía ser un simple gesto terminó generando debate global. El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un mensaje directo a Cristiano Ronaldo a través de sus redes sociales.

“Ronaldo, eres el mejor de todos los tiempos; te necesitamos en América. Ponte en marcha ya, te necesitamos rápido”, expresó Trump.

El mensaje estuvo acompañado de un video creado con inteligencia artificial en el que se muestra a Trump y Ronaldo jugando futbol en la Casa Blanca. La publicación, compartida en la cuenta oficial de TikTok del mandatario con la frase “De un GOAT para otro”, abrió la puerta a múltiples interpretaciones.