Donald Trump envía mensaje a Cristiano Ronaldo: ‘Te necesitamos rápido’

Lo que parecía ser un simple gesto terminó generando debate global. El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un mensaje directo a Cristiano Ronaldo a través de sus redes sociales.
“Ronaldo, eres el mejor de todos los tiempos; te necesitamos en América. Ponte en marcha ya, te necesitamos rápido”, expresó Trump.
El mensaje estuvo acompañado de un video creado con inteligencia artificial en el que se muestra a Trump y Ronaldo jugando futbol en la Casa Blanca. La publicación, compartida en la cuenta oficial de TikTok del mandatario con la frase “De un GOAT para otro”, abrió la puerta a múltiples interpretaciones.
Con la Copa del Mundo 2026 a la vuelta de la esquina y el inicio de la MLS en marcha, algunos aficionados especularon que el mensaje podría estar relacionado con una invitación para que el portugués participe en la liga estadounidense, donde actualmente milita Lionel Messi con el Inter Miami. Otros, en tono sarcástico, señalaron que “Trump le va a dar el Mundial al Bicho”.
La polémica también giró en torno a la veracidad del video, ya que gran parte de la publicación muestra imágenes generadas por IA. Sin embargo, el mensaje se suma al antecedente de noviembre de 2025, cuando Cristiano Ronaldo visitó la Casa Blanca y agradeció públicamente la invitación y cálida bienvenida de Trump y la primera dama.
Por ahora, no hay confirmación oficial sobre una posible llegada de Ronaldo a la MLS, pero el mensaje del presidente estadounidense ha encendido las teorías y mantiene a los fanáticos atentos a cualquier movimiento del astro portugués.