El presidente de la Kings League Américas no es otro que el ex futbolista del Américas , Miguel Layún , retirado recientemente como profesional. De igual modo, Marc Crosas , exfutbolista y comentarista de TUDN, se desempeña como director deportivo de la liga.

Su seguimiento en vivo: máxima actualidad y expectación

Configuración inicial de la competición

En la temporada inaugural, los jugadores fueron escogidos mediante un draft el pasado 16 de enero. Éstos pasaron una serie de pruebas físicas y de habilidad, los mejores fueron seleccionados para el draft. Cada equipo tiene doce jugadores en su plantilla, de los cuales diez fueron seleccionados en el draft y los otros, conocidos como los jugadores once y doce, que son habitualmente futbolistas profesionales. El jugador once forma parte de la plantilla del equipo y no se puede cambiar.

Adicionalmente, los primeros ocho equipos en la clasificación no solo avanzan en el torneo, sino que también se clasifican directamente para la Kings World Cup. Los equipos del noveno al duodécimo lugar, aunque no clasifican directamente, tienen la oportunidad de competir en un playoff para intentar asegurar un lugar en el mundial, manteniendo la competitividad hasta el final de la temporada.