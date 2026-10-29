$!Dorados buscará cerrar positivamente Torneo Apertura en La Paz

Dorados de Sinaloa visita este viernes a Atlético La Paz , en la fecha 15 y última del calendario del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX .

El Gran Pez pone fin a su participación en el presente campeonato con visita ante el líder.

El encuentro de este viernes 30 de octubre se llevará a cabo en el estadio Guaycura, a partir de las 20:00 horas, tiempo del Pacífico.

Sin ningún tipo de aspiración, Dorados buscará despedirse del Apertura 2026 de la mejor manera y pensar en lo que vendrá en el próximo semestre.

Ambos cuadros están con panoramas distintos, por un lado, los sinaloenses tratando de dejar buenas sensaciones en el cierre del calendario, mientras que por el lado de Atlético La Paz en busca de asegurar el sitio de honor.

El Gran Pez se ubica en el puesto 13 de la clasificación general con 16 unidades. El pasado cotejo cayó en casa por goleada contra Piratas FC de Veracruz.

La Paz está en la cima con 27 puntos empatado con Leones Negros de la UdeG y de vuelta a su estadio tras golear de visita 3-1 a la Jaiba Brava.

Este último juego de Dorados deberá servir para el director técnico Luis Orozco y la directiva ver la continuidad o no de algunos futbolistas rumbo al Torneo Clausura 2027.