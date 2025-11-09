$!Dorados cierra el Apertura 2025 en el último lugar tras caer 4-1 ante Tapatío

ZAPOPAN._ El Tapatío logró imponerse en su casa y aprovechó las jugadas de gol con contundencia para salir victorioso 4-1 frente a Dorados de Sinaloa en la cancha del Estadio Akron de la capital jalisciense, en la última jornada del torneo regular del Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX.
Apenas en el primer minuto de tiempo corrido, un gran servicio encontró solo a Aguayo, quien definió con categoría y puso el 1-0 para los rojiblancos. El mismo jugador, colocó el segundo al 8’ de acciones, con un cabezazo contundente.
Vladimir Moragrega hizo el tercero al 26’, cazando un rechace que le quedó a modo para anotar.
Para el complemento, el profesor Paco Ramírez movió sus piezas e ingresó a Alan Ramos, quien respondió con un golazo de larga distancia al 61’.
Cuando parecía que el 3-1 final era definitivo, un rebote le quedó a Aguayo, quien finiquitó la historia con un disparo potente.
Dorados se despide así del torneo en el último lugar de la tabla con apenas cinco puntos, tras una victoria, dos empates y 11 derrotas.