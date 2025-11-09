$!Dorados cierra el Apertura 2025 en el último lugar tras caer 4-1 ante Tapatío

ZAPOPAN._ El Tapatío logró imponerse en su casa y aprovechó las jugadas de gol con contundencia para salir victorioso 4-1 frente a Dorados de Sinaloa en la cancha del Estadio Akron de la capital jalisciense, en la última jornada del torneo regular del Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX.

Apenas en el primer minuto de tiempo corrido, un gran servicio encontró solo a Aguayo, quien definió con categoría y puso el 1-0 para los rojiblancos. El mismo jugador, colocó el segundo al 8’ de acciones, con un cabezazo contundente.