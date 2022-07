Orlando Tirado, canterano sinaloense, que fuera capitán del Gran Pez en Tercera División, se ha venido consolidando como pieza clave en el once inicial de Rafael García, situación que ha motivado en demasía al mazatleco.

“Estoy muy agradecido con el profe por la confianza que me tiene, toca seguir trabajando para seguir convenciéndolo. Me siento muy feliz por todo el esfuerzo que he hecho, también mi familia me ha apoyado y lo merecemos” añadió el joven que ha sido colocado como defensa central y contención.

Tirado es consciente que el reto de enfrentar a los Potros de Hierro, representa un parámetro muy importante para medir las capacidades del Gran Pez en el Apertura 2022.