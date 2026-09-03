$!Dorados de Sinaloa golea 4-1 a Tepatitlán FC con anotaciones acrobáticas en la Jornada 7

TEPATITLÁN._ Dorados de Sinaloa firmó una contundente actuación como visitante al derrotar 4-1 a Tepatitlán FC en el Estadio Gregorio Tepa Gómez, en el arranque de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX.

El conjunto sinaloense tomó la delantera temprano en el encuentro al minuto 9 con un acrobático remate de Leonardo Vargas tras un cobro de tiro de esquina.

Al 32’, Brandon Ordorica extendió la ventaja para la visita conectando el balón en el aire con la punta del pie.

Tepatitlán intentó reaccionar al 45’+1’ con un disparo de larga distancia ejecutado por Fernando Sanguinetti (Osorio); sin embargo, antes de irse al descanso, Dylan Guajardo marcó el tercero para el ‘Gran Pez’ al 45’+7’.