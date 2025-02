Este bajo rendimiento ofensivo y defensivo ha sido uno de los principales factores que han llevado al equipo a la parte baja de la clasificación.

A pesar de su mal momento, Dorados no es el único equipo que aún no conoce la victoria en el Clausura 2025. Junto a ellos, Alebrijes de Oaxaca, Atlético La Paz y Coyotes de Tlaxcala tampoco han podido sumar de a tres puntos. De estos equipos, Alebrijes es el que peor ha iniciado el torneo, ya que no ha sumado ninguna unidad.

Dorados de Sinaloa solo supera en la tabla a Alebrijes de Oaxaca, lo que demuestra la complicada situación en la que se encuentra el equipo sinaloense.

El siguiente compromiso de Dorados será el sábado 15 de febrero, cuando reciba en el Estadio Caliente al Atlético Morelia.

El cuadro michoacano viene de vencer a Alebrijes de Oaxaca y ha alcanzado los seis puntos, por lo que llegará con motivación extra al encuentro contra el conjunto sinaloense.

Para el equipo de Abreu, este duelo representa una oportunidad clave para reaccionar en el torneo y comenzar a sumar puntos que le permitan salir del fondo de la tabla. Sin embargo, la falta de contundencia ofensiva y los problemas en defensa son aspectos que deben mejorar de manera urgente si buscan un cambio de rumbo.

La poca producción ofensiva y la vulnerabilidad defensiva han sido motivo de críticas, por lo que el equipo está obligado a mejorar su rendimiento en los próximos encuentros.

Con el Clausura 2025 avanzando rápidamente, Dorados de Sinaloa deberá reaccionar cuanto antes para evitar quedar rezagado en la lucha por la clasificación.

Tabla general

Pos. Equipo JJ Dif Pts

1 Atlante 5 +11 13

2 Cancún 5 +4 11

3 Leones Negros 4 +9 10

4 Mineros Zacatecas 5 +3 9

5 Tapatío 5 +2 9

6 Tepatitlán FC 5 +1 6

7 Venados FC 5 0 6

8 Tampico Madero 5 -2 6

9 Atlético Morelia 5 -3 6

10 Celaya 4 0 5

11 Correcaminos UAT 4 0 5

12 Tlaxcala FC 4 -4 3

13 Atlético La Paz 4 -6 2

14 Dorados de Sinaloa 4 -7 1

15 Alebrijes de Oaxaca 4 -5 0