Dorados de Sinaloa podría jugar en Mazatlán en el Apertura 2026

MAZATLÁN._ Dorados de Sinaloa jugaría el siguiente campeonato de Liga de Expansión en el puerto.
Aunque no existe una versión oficial o postura de parte del club de futbol, en las últimas semanas ha crecido el rumor sobre su arribo a Mazatlán para jugar el torneo Apertura 2026 de la Liga de Expansión.
Ante la desaparición de Mazatlán FC de la Liga MX y que Dorados se trasladó desde hace unos torneos a Tijuana para llevar a cabo sus partidos de Liga de Expansión, apareció la posibilidad de que el puerto vuelva a tener futbol profesional de una categoría inferior, aprovechando que el puerto cuenta con el estadio de futbol El Kraken.
De acuerdo a redes sociales, la estancia en Mazatlán sería únicamente para el Apertura 2026, mientras se rehabilita el campo y estadio de Dorados en la capital sinaloense.
Se buscó contactar a Fernando Quevedo, jefe de prensa de Dorados de Sinaloa, pero no hubo respuesta acerca de la información que se ha ventilado en diferentes medios y portales de comunicación en los últimos días.
El Gobierno de Sinaloa había dado a conocer a finales del pasado abril que gestionaría el regreso de Dorados a la capital sinaloense y que Mazatlán albergaría una división de Segunda Premier.
Tanto la página del “Gran Pez” como sus redes sociales no manejan aún un comunicado oficial.