Dorados de Sinaloa podría jugar en Mazatlán en el Apertura 2026

MAZATLÁN._ Dorados de Sinaloa jugaría el siguiente campeonato de Liga de Expansión en el puerto.

Aunque no existe una versión oficial o postura de parte del club de futbol, en las últimas semanas ha crecido el rumor sobre su arribo a Mazatlán para jugar el torneo Apertura 2026 de la Liga de Expansión.

Ante la desaparición de Mazatlán FC de la Liga MX y que Dorados se trasladó desde hace unos torneos a Tijuana para llevar a cabo sus partidos de Liga de Expansión, apareció la posibilidad de que el puerto vuelva a tener futbol profesional de una categoría inferior, aprovechando que el puerto cuenta con el estadio de futbol El Kraken.