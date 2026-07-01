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Liga de Expansión

Dorados de Sinaloa podría jugar en Mazatlán en el Apertura 2026

Aunque el club no ha emitido un comunicado oficial, en las últimas semanas ha tomado fuerza la versión de que Dorados disputaría Apertura 2026 de la Liga de Expansión en el estadio El Kraken, mientras se rehabilita su inmueble en Culiacán
Rafael Moreno
Rafael Moreno |
01/07/2026 13:24
01/07/2026 13:24

MAZATLÁN._ Dorados de Sinaloa jugaría el siguiente campeonato de Liga de Expansión en el puerto.

Aunque no existe una versión oficial o postura de parte del club de futbol, en las últimas semanas ha crecido el rumor sobre su arribo a Mazatlán para jugar el torneo Apertura 2026 de la Liga de Expansión.

Ante la desaparición de Mazatlán FC de la Liga MX y que Dorados se trasladó desde hace unos torneos a Tijuana para llevar a cabo sus partidos de Liga de Expansión, apareció la posibilidad de que el puerto vuelva a tener futbol profesional de una categoría inferior, aprovechando que el puerto cuenta con el estadio de futbol El Kraken.

De acuerdo a redes sociales, la estancia en Mazatlán sería únicamente para el Apertura 2026, mientras se rehabilita el campo y estadio de Dorados en la capital sinaloense.

Se buscó contactar a Fernando Quevedo, jefe de prensa de Dorados de Sinaloa, pero no hubo respuesta acerca de la información que se ha ventilado en diferentes medios y portales de comunicación en los últimos días.

El Gobierno de Sinaloa había dado a conocer a finales del pasado abril que gestionaría el regreso de Dorados a la capital sinaloense y que Mazatlán albergaría una división de Segunda Premier.

Tanto la página del “Gran Pez” como sus redes sociales no manejan aún un comunicado oficial.

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