La final fue ante UAT Correcaminos, donde de nueva cuenta salió a flote el talento y garra de la cantera dorada para levantar el campeonato con un golazo de Juan Carlos Ibarra, quien prendió el esférico de tres dedos para darle un título más a Dorados.

Gilberto Jasiel Rivera, defensor del equipo de Sinaloa, aseguró sentirse conmovido por ser campeón con el equipo que apoya desde pequeño junto a su familia.

“Ganar un título con Dorados es algo que me enorgullece bastante, es increíble, desde pequeño siempre he apoyado a este club por mi papá y mi hermano. Ahora poder ser campeón con este equipo es algo que me hace muy feliz” finalizó el zaguero.