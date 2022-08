El Aurinegro viene de una semana de inactividad, toda vez que su partido frente al Tapatío de la jornada anterior, no pudo llevarse a cabo debido a una lluvia torrencial que cayó sobre el terreno de juego del Estadio Dorados .

César Castillo Leyva, elemento mexicano que se ha venido afianzando como mediocampista titular en el parado táctico de Rafael García, dejó en claro que han estudiado las virtudes de Durango, y además expresó sentirse motivado por convertirse en habitual para el estratega.

“Es un equipo fuerte, tienen muy buenos jugadores, será importante imponer condiciones para ganar en casa. Yo me he sentido muy bien, he tenido la confianza del cuerpo técnico y de mis compañeros, voy a seguir trabajando duro” finalizó el futbolista que ya debutó en Liga MX.