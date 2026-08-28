$!Dorados deja ir el empate desde el penal y cae 0-1 ante Atlético Morelia en Mazatlán

MAZATLÁN._ Dorados de Sinaloa sumó un tropiezo más en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Expansión MX al caer 0-1 frente al Atlético Morelia en la cancha del estadio El Encanto, en duelo correspondiente a la sexta fecha del campeonato. El encuentro se vio afectado por un retraso de casi hora y media previo al silbatazo inicial debido a un fallo en el suministro de energía eléctrica del inmueble porteño.







Desatención tempranera condiciona al Gran Pez Cuando por fin rodó el balón, la escuadra michoacana tomó ventaja de inmediato. Apenas al minuto 4, René López apareció dentro del área para capitalizar una mala salida del guardameta Castro y, con un certero remate de cabeza, mandó la pelota al fondo de las redes para decretar el 0-1.





A pesar del golpe tempranero, el conjunto aurinegro buscó meterse al partido e intensificó sus esfuerzos a lo largo del trámite para emparejar los cartones. A pesar de los esfuerzos del conjunto dirigido por Luis Orozco por reaccionar y generar peligro en la portería rival, el marcador no volvió a registrar modificaciones durante el resto del trámite. Ocasión desperdiciada desde los once pasos La oportunidad más clara para la escuadra sinaloense llegó en la parte complementaria. Al minuto 67, el defensor visitante Castellanos derribó a un atacante de Dorados dentro del área, por lo que el árbitro central sancionó la pena máxima.











Un minuto más tarde, Leonardo Vargas tomó la responsabilidad desde los once pasos; sin embargo, su cobro salió por encima del travesaño, dejando escapar la opción más clara para conseguir la igualada. Asignatura pendiente en casa Con este resultado, la escuadra aurinegra sufrió su primera derrota en el estadio El Encanto tras haber cosechado dos empates en sus presentaciones previas como local en esta sede.







El equipo sinaloense continúa con la asignatura pendiente de conseguir su primer triunfo en territorio mazatleco durante la presente campaña, además de mantenerse en la parte baja de la tabla con cinco unidades. Por su parte, los ‘Canarios’ ampliaron su hegemonía sobre la escuadra aurinegra, registrando ocho victorias en 13 enfrentamientos disputados entre ambas instituciones dentro de la Liga de Expansión. Asimismo, el cuadro visitante firmó su tercer partido ganado en las últimas cuatro jornadas del certamen.