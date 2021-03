Dorados viene de empatar en Ciudad Victoria frente a Correcaminos de la UAT, ofreciendo un juego vistoso en ataque pero donde no pudo coronar con un triunfo el buen accionar dentro de la cancha. García contará con plantel completo para este miércoles, luego de recuperar jugadores que estaban en la enfermería, solamente con la duda de Giovanny León quien sigue rehabilitándose de un esguince.

Pumas debe salir por los tres puntos para no rezagarse más en la clasificación.

“Será muy importante la concentración, ellos son un equipo de jóvenes pero que llevan mucho tiempo en un alto nivel de competencia. Creo que hay que tener mucha intensidad y concentración, y cuando tengamos oportunidades no fallar y hacer los goles” añadió el elemento con experiencia en Liga MX.

“Yo me siento muy bien, poco a poco voy regresando a mi nivel, venía de mucho tiempo sin jugar pero ahora voy agarrando ritmo y viendo cómo juega el equipo, ya con el cierre de torneo vamos a buscar hacer cosas importantes como calificar y buscar llegar a la final” agregó el atacante amazónico.

Tras los últimos compromisos en los que Rafael García ha colocado el tridente de ataque conformado por Adrián Marín, Raúl Zúñiga y Lucas Xavier, el carioca reconoció que poco a poco se conoce mejor con sus compañeros en zona ofensiva y aseguró que los goles van a caer si se sigue trabajando como hasta ahora.

“La verdad que me siento bien porque estoy en una posición que siempre he jugado mi vida y donde me siento mejor, donde sé hacer mis jugadas. Con Zúñiga y Marín creo que nos vamos conociendo y tengo fe que vamos a poder hacer los goles y ayudar con victorias” finalizó el playera número diez del Gran Pez.

El encuentro iniciará en punto de las 20:05 horas y será transmitido completamente en vivo por Fox Sports y Claro Sports en televisión. También existe la alternativa de seguir el partido en streaming vía Marca Claro en YouTube.